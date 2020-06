Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Bayern sort du silence pour Lucas Hernandez !

Publié le 15 juin 2020 à 16h45 par Th.B.

Alors que le PSG penserait à Lucas Hernandez pour succéder à Thiago Silva au sein de la charnière centrale parisienne la saison prochaine, l’entraîneur du Bayern Munich a réagi à l’intérêt du club de la capitale.

Et si le successeur de Thiago Silva était un champion du monde ? Sacré avec l’Équipe de France au Mondial en Russie en 2018, Lucas Hernandez a signé au Bayern Munich l’été dernier en provenance de l’Atletico Madrid. Néanmoins, miné par les blessures et gêné par la concurrence, le latéral gauche/défenseur central n’a pas fait une saison pleine pour son premier exercice en Bavière. De quoi le pousser à un départ ? Le 4 mai dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Zinedine Zidane voulait recruter Hernandez au Real Madrid. Ce lundi, la Cadena SER et Sport BILD, via son journaliste Christian Falk, ont dévoilé un intérêt de Leonardo pour le joueur dans l’optique de succéder à Thiago Silva. Témoignant des rumeurs concernant l’avenir de Lucas Hernandez, Hans-Dieter Flick est monté au créneau.

« Il est sous contrat avec nous »