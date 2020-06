Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Donny Van de Beek attend Zidane Zidane !

Publié le 15 juin 2020 à 5h00 par T.M.

Cet été, l’heure du départ devrait bien sonner pour Donny Van de Beek. Et visiblement, le joueur de l’Ajax Amsterdam attendrait que le Real Madrid passe aux choses concrètes…

Donny Van de Beek devrait à son tour imiter Frenkie De Jong et Mattihjs de Ligt. Si le milieu de terrain était resté à l’Ajax Amsterdam l’été dernier, son départ semblerait se rapprocher pour ce mercato. A 23 ans, le Néerlandais devrait ainsi avoir l’occasion de montrer ses qualités dans un plus grand club européen. La question sera alors de savoir lequel. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, l’intérêt du Real Madrid est toujours d’actualité, Zinedine Zidane ayant même récemment contacté Van de Beek pour lui signifier son intérêt. Pour autant, le joueur d'Erik ten Hag n’est pas l’option numéro 1 des Merengue, ce qui pourrait alors profiter à d’autres. Ces derniers jours, il a ainsi été question d’un vif intérêt de Manchester United. Pas sûr toutefois que rejoindre les Red Devils soit l’option privilégiée par Donny Van de Beek.

Faire réagir Zidane !