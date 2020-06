Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani reçoit une mauvaise nouvelle pour son avenir...

Publié le 15 juin 2020 à 3h00 par A.M.

Désormais directeur sportif de Sao Paulo FC, Diego Lugano écarte l'hypothèse d'un retour d'Edinson Cavani en Amérique du Sud alors que Leonardo a acté le départ du Matador.

Dans une interview accordée au JDD , Leonardo a confirmé le départ d'Edinson Cavani, dont le contrat ne sera pas prolongé : « Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive ». Par conséquent, le Matador va devoir trouver un nouveau club, mais visiblement, ce ne sera pas en Amérique du Sud comme l'explique Diego Lugano, directeur sportif de Sao Paulo.

«Si vous faites participer tous les clubs brésiliens, plus Boca Juniors et River Plate, on ne pourra pas le faire venir»