Mercato - OM : Gros rebondissement pour un gardien de Villas-Boas !

Publié le 15 juin 2020 à 10h00 par A.M.

Bien que son contrat prenne fin le 30 juin, Yohann Pelé devrait finalement prolonger son bail à l'OM et ainsi poursuivre dans son rôle de doublure de Steve Mandanda

Parmi les priorités d'André Villas-Boas, la quête d'un nouveau gardien de but n'est pas envisagée. Le technicien portugais a effectivement réclamé un défenseur central, un milieu de terrain à vocation défensive et un joueur offensif. C'est la raison pour laquelle, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la piste menant à Boulaye Dia a été réactivée. Et pourtant, bien que Steve Mandanda, dont le contrat prend fin en juin 2021, sera bien évidement dans les buts de l'OM la saison prochaine, le nom de sa doublure est encore incertain puisque Yohann Pelé voit son bail arriver à échéance le 30 juin.

Pelé finalement prolongé ?