Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Modric interpelle Zidane pour son avenir !

Publié le 15 juin 2020 à 9h30 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Luka Modric pourrait faire ses adieux au Real Madrid dès cet été. Interrogé sur son avenir, le milieu de 34 ans a confié qu'il voulait tirer sa révérence dans le club merengue.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Luka Modric serait loin d'être scellé. Alors qu'il va sur ses 35 ans, l'international croate ne représente plus du tout l'avenir du Real Madrid. En fin de contrat en juin 2021, Luka Modric, qui figurerait notamment sur les tablettes du Milan AC, pourrait être vendu cet été pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. Dans un libre autobiographique, le vice-champion du monde s'est livré sur son avenir. Comme il l'a clairement expliqué, Luka Modric ne compte pas quitter le Real Madrid avant la fin de sa carrière.

«Je voudrais terminer ma carrière au Real Madrid, mais...»