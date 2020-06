Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en difficulté dans ce gros dossier ?

Publié le 15 juin 2020 à 9h45 par La rédaction

Ciblé par le PSG pour pallier au départ de Layvin Kurzawa à la fin de la saison, Theo Hernández figure bel et bien dans le viseur de Leonardo selon la presse espagnole.

Dans le but de pallier le départ de Layvin Kurzawa, libre de tout contrat à la fin de la saison, et pour titiller Juan Bernat, Leonardo serait activement à la recherche d’un latéral gauche. En plus de s’être positionné sur Alex Telles, défenseur brésilien du FC Porto, le directeur sportif du Paris Saint-Germain s’est aussi penché sur le dossier Theo Hernández comme vous l’a révélé le10sport.com le 21 avril dernier. Après une grosse saison au Milan AC, le Français de 22 ans déposera-t-il ses valises au PSG ?

Un transfert « pas facile »