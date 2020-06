Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud est passé à côté de.... 25M€ !

Publié le 15 juin 2020 à 9h00 par A.M.

Contraint de vendre afin de rester dans les clous du fair-play financier, l'Olympique de Marseille pourrait notamment espérer des offres pour Morgan Sanson. Et pourtant, l'ancien joueur du MHSC a déjà fait l'objet de propositions concrètes.

L'été de l'Olympique de Marseille risque d'être rythmé par les ventes. Et pour cause, le club phocéen doit trouver près de 60M€ afin d'entrer dans les clous du fair-play financier et ne plus s'exposer à des sanctions. Dans cette optique, le départ des joueurs possédant la plus grosse valeur marchande a été envisagé, c'est le cas de Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara, Bouna Sarr ou encore Morgan Sanson. Ce dernier a d'ailleurs régulièrement fait l'objet d'intérêts concrets sur le marché. Comme révélé par le10sport.com, l'OM a bien reçu une offre pour son milieu de terrain durant le mercato d'hiver.

L'OM a refusé 25M€ pour Sanson !