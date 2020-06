Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : José Mourinho successeur annoncé de Thomas Tuchel au PSG ?

Publié le 25 juin 2020 à 5h00 par T.M.

Déjà évoqué à plusieurs reprises pour venir s’asseoir sur le banc du PSG, José Mourinho aurait toujours en tête l’idée d’un jour rejoindre le club de la capitale.

Finalement, Thomas Tuchel devrait bien aller jusqu’au bout de son contrat avec le PSG. Avec le contexte actuel, cela semble difficile d’imaginer Leonardo sortir le chéquier pour licencier l’Allemand. De quoi donc remettre à 2021 la question de la succession de Tuchel sur le banc parisien. Qui sera alors choisi pour prendre les commandes du club de la capitale ? Alors que le profil de Massimiliano Allegri plait énormément à Leonardo, l’Italien pourrait ne plus être libre dans un an. De quoi alors ouvrir d’autres perspectives pour le prochain entraîneur du PSG. Et si la rumeur José Mourinho refaisait surface aux abords du Parc des Princes ?

« Je pense qu’il a toujours cette envie d’entraîner le PSG un jour »