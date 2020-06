Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel place ses pions pour recruter Ndombele !

Publié le 24 juin 2020 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 24 juin 2020 à 8h24

Toujours en quête de renfort dans l’entrejeu du PSG, Thomas Tuchel pourrait profiter du divorce en cours entre Tanguy Ndombele et José Mourinho pour attirer l’international français de Tottenham au PSG.

Arrivé en provenance de l’OL l’été dernier pour 60M€, Tanguy Ndombele (23 ans) paraît en grande difficulté à Tottenham depuis que José Mourinho a repris le flambeau de Mauricio Pochettino. D’ailleurs, L’Equipe annonce dans ses colonnes du jour que Ndombele aurait eu une vive explication avec le Special One , l’entraîneur portugais lui reprochant son état de forme qu’il juge insuffisant, et cet épisode pourrait pousser l’ancien joueur de l’OL vers la sortie. Ce qui pourrait faire les affaires du PSG…

Le PSG à l’affût pour Ndombele