Mercato - PSG : Ce successeur de Meunier proche de snober Leonardo ?

Publié le 24 juin 2020 à 7h15 par Th.B.

Pour combler le vide que le départ de Thomas Meunier, vraisemblablement au Borussia Dortmund, va causer, le PSG songerait à Sergiño Dest. Le joueur de l’Ajax se verrait pourtant bien rester à Amsterdam la saison prochaine.

Et si le successeur de Thomas Meunier se nommait Sergiño Dest ? Le latéral droit de l’Ajax Amsterdam figurerait sur les tablettes du PSG, comme France Football l’assurait le 31 mai dernier. Cependant, le FC Barcelone et le Bayern Munich seraient sur les rangs. Néanmoins, le Barça est confronté à de gros problèmes financiers quand le Bayern ne serait pour le moment intéressé que par un prêt. Une option que ne prendrait pas en considération le joueur et l’Ajax. De quoi laisser un boulevard au PSG ? Dans les faits, oui. Mais Sergiño Dest pourrait redistribuer les cartes dans cette opération.

Sergiño Dest partant pour une saison supplémentaire à l’Ajax ?