Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après De Jong, un nouveau sale tour du Barça ?

Publié le 24 juin 2020 à 1h45 par Th.B.

Alors que le PSG était intéressé par le profil de Frenkie de Jong, le FC Barcelone a finalement recruté l’international néerlandais. Et un autre joueur de l’Ajax Amsterdam figurerait sur les tablettes du Barça et du club parisien : Sergińo Dest.

Un nouveau bras de fer entre le FC Barcelone et le PSG en l’espace de seulement 18 mois ? La première manche, le Barça l’a remporté en se mettant d’accord avec l’Ajax Amsterdam et le joueur pour le transfert de Frenkie de Jong. L’été dernier, le PSG et le FC Barcelone ont dû s’incliner devant la Juventus pour Matthijs de Ligt. À présent, les deux clubs se disputeraient les services d’une autre pépite qui brille lors de sa post-formation à l’Ajax : Sergiño Dest. Latéral droit de 19 ans, l’Américain intéresserait en outre le Bayern Munich. Mais le FC Barcelone partirait avec un gros avantage. Le club blaugrana parviendra-t-il à s’en servir à bon escient ?

Dest réaliserait un rêve en signant au Barça, mais…