Mercato - PSG : Quand Adil Rami rend un vibrant hommage à Edinson Cavani...

Publié le 23 juin 2020 à 22h45 par T.M.

En fin de contrat au 30 juin, Edinson Cavani ne sera pas prolongé pour terminer la Ligue des Champions avec le PSG. Un départ qui suscite de nombreuses réactions, Adil Rami a lui voulu rendre hommage à l’Uruguayen.

Une page va prochainement se tourner au PSG. A 33 ans, Edinson Cavani laissera son empreinte du côté du Parc des Princes en restant le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale. Toutefois, cette belle histoire touche à sa fin après 7 ans de bons et loyaux services. En effet, le Matador, en fin de contrat, ne sera pas prolongé, pas même pour la fin de la campagne en Ligue des Champions. C’est donc dans les prochains jours que l’Uruguayen se retrouvera alors libre, laissant alors derrière lui ce chapitre avec le PSG. Et alors que certains ne comprennent pas vraiment pourquoi Cavani ne va pas jusqu’au bout de cette saison avec le club de la capitale, Adil Rami préfère lui avoir une autre vision des choses.

« Je te souhaite le meilleur »