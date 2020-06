Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone garderait un oeil sur Edinson Cavani !

Publié le 23 juin 2020 à 16h15 par T.M.

Edinson Cavani va donc quitter le PSG à la fin du mois de juin, mais l’identité de son prochain club rester à déterminer. Le Matador qui pourrait bien prendre la direction du FC Barcelone.

Au contraire d’autres joueurs en fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani ne participera pas lui à la fin de l’aventure en Ligue des Champions. En effet, si rien n’est encore officiel, le Matador aurait fait le choix de ne pas continuer au-delà du mois de juin. Son contrat expirant le 30 juin, l’Uruguayen sera donc libre d’ici quelques jours. La question est maintenant de savoir où jouera Cavani la saison prochaine. A 33 ans, le futur ex-joueur du PSG a démontré qu’il pouvait encore apporter au plus haut niveau et l’Inter Milan serait notamment sur le coup. Toutefois, une autre porte de sortie XXL pourrait bien s’ouvrir devant le buteur uruguayen.

Une option pour le FC Barcelone ?