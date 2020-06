Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo affiche sa déception pour Edinson Cavani...

Publié le 23 juin 2020 à 3h15 par A.M.

Alors qu'Edinson Cavani va quitter le PSG cet été, Daniel Riolo affiche sa déception face au comportement du Matador.

« Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin ». Comme Leonardo l'a récemment expliqué, le moment était venu pour Edinson Cavani de quitter le PSG, sept ans après son arrivée. Mais visiblement, cela n'a pas plu au Matador qui refuse d'effectuer une dernière pige afin de terminer la Ligue des Champions avec le club parisien. Une situation que ne comprend pas Daniel Riolo.

«On pensait que c’était un des derniers chevaliers. Bah, ce n’est peut-être pas le cas…»