Mercato - PSG : Un énorme bras de fer avec Zidane pour l'après Thiago Silva ?

Publié le 23 juin 2020 à 7h15 par A.D.

Alors que Thiago Silva quittera le PSG cet été, Leonardo songerait à recruter Milan Skriniar, entre autres, pour le remplacer. Le directeur sportif parisien devrait se frotter au Real Madrid de Zinedine Zidane pour le défenseur central de l'Inter.

Après huit saisons de bons et loyaux services, Thiago Silva va quitter le PSG. Comme l'a annoncé Leonardo, O Monstro et Edinson Cavani, en fin de contrat le 30 juin, vont tous les deux prendre le large cet été. Si le capitaine du PSG pourrait étendre son bail de deux mois pour disputer la fin de la Ligue des Champions sous les couleurs Rouge et bleu , El Matador , quant à lui, devrait s'envoler vers d'autres horizons dans les prochains jours. Alors que Thomas Tuchel sera privé de Thiago Silva la saison prochaine, Leonardo rechercherait un potentiel successeur depuis de longues semaines. Ainsi, le directeur sportif du PSG aurait coché plusieurs noms, et notamment celui de Milan Skriniar. Toutefois, l'ancien du Milan AC aurait un concurrent très sérieux pour le défenseur de l'Inter.

Un combat de titans entre Zidane et Leonardo pour Milan Skriniar ?