Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani, Kurzawa, Thiago Silva… Tuchel est fixé pour la fin de la C1 !

Publié le 22 juin 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG disputera au moins d’août le mini tournoi à Lisbonne pour terminer la campagne 2019-2020 de la Ligue des Champions, le club de la capitale doit composer avec ses nombreux éléments arrivant en fin de contrat. Et deux d’entre eux vont poursuivre l’aventure au moins jusqu’à cette échéance.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG va devoir composer son mercato estival avec de nombreux joueurs qui arrivent au terme de leur contrat : Thiago Silva et Edinson Cavani sont évidemment les cas les plus édifiants étant donné leur statut très particulier depuis des années au club, mais d’autres éléments comme Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Eric-Maxim Choupo-Moting, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche s’apprêtent également à quitter librement le club de la capitale. Toutefois, le PSG va disposer d’un sursis d’au minimum quelques semaines avec deux d’entre eux…

Kurzawa et Choupo-Moting seront là en août

En effet, alors que le PSG fait ce lundi matin sa grande rentrée des classes après plusieurs semaines d’absence liées à la crise sanitaire du Covid-19 , certains éléments arrivant au terme de leur contrat étaient pourtant présents au Camp des Loges : Layvin Kurzawa et Eric-Maxim Choupo-Moting. Selon le quotidien francilien, ces deux joueurs vont prolonger l’aventure avec le PSG de quelques semaines, au moins jusqu’en août, pour disputer à cette période le mini-tournoi qui se tiendra à Lisbonne pour terminer la Ligue des Champions. D’ailleurs, selon les dernières tendances dégagées, Kurzawa pourrait même finir par prolonger son contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG.

Et les autres vont bien partir…

En revanche, pour les autres éléments du PSG arrivant au terme de leur contrat, le départ paraît désormais acté. Thiago Silva, grande figure du projet QSI et capitaine emblématique du PSG depuis huit ans, intéresse plusieurs écuries en Europe dont Everton où il retrouverait son ancien mentor Carlo Ancelotti. Edinson Cavani, quant à lui, figurerait sur la short-list de l’Atlético de Madrid et de l’Inter. Les jeunes titis parisiens, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, n’ont pas souhaité signer leur premier contrat professionnel au sein de leur club formateur et prennent vraisemblablement la direction de l’Allemagne. Et enfin, après que Le 10 Sport vous ait révélé en exclusivité dès le mois de mars dernier l’intérêt sérieux du Borussia Dortmund pour Thomas Meunier, le latéral belge va bel et bien s’engager en faveur du club allemand cet été.