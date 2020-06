Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Kurzawa

Publié le 21 juin 2020 à 17h45 par H.G. mis à jour le 21 juin 2020 à 17h48

Alors qu’il semblait se diriger tout droit vers un départ du PSG en fin de saison, Layvin Kurzawa pourrait finalement voir son aventure parisienne se prolonger pour une durée bien plus longue que prévue. Et dans le même temps, l’international français aurait fixé de fortes exigences salariales pour poursuivre sa carrière à Paris.

Arrivé au PSG en 2015 en provenance de l’AS Monaco, Layvin Kurzawa n’a jamais réussi à convaincre les observateurs du club de la capitale. Trop fréquemment victime de pépins physiques et auteur de performances en-dessous des attentes, l’international français de 27 ans se dirigeait jusqu’à peu vers un départ au terme de son contrat actuel qui expirera à l’issue de la saison 2019/2020. Seulement voilà, dans une fenêtre estivale des transferts qui subira de plein fouet l’impact économique de la crise du COVID-19, il se pourrait que Leonardo ait changé son fusil d’épaule au sujet du natif de Fréjus. Comme l’a annoncé RMC Sport ce samedi, le PSG serait maintenant disposé à prolonger le bail de Layvin Kurzawa pour bien plus longtemps que les deux mois nécessaires afin de terminer l’exercice en cours en aout prochain. Et la durée de cet éventuel nouveau contrat serait d’ores et déjà connue à en croire les dernières indiscrétions parues ce dimanche.

Le PSG serait prêt à prolonger Kurzawa jusqu’en 2024 !