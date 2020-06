Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Kurzawa ?

Publié le 20 juin 2020 à 19h15 par H.G.

Annoncé sur le départ du PSG depuis plusieurs semaines, Layvin Kurzawa pourrait finalement se voir offrir une prolongation de contrat au sein du club de la capitale contre toute attente.

Les dés semblaient pipés pour Layvin Kurzawa. Arrivé au PSG à l’été 2015, l’international français n’a jamais réussi à s’imposer durablement sur le flanc gauche de la défense parisienne, la faute à des blessures trop fréquentes et à des performances bien en-dessous des attentes. Ainsi, il était annoncé que Leonardo avait pris la décision de ne pas prolonger son contrat expirant au terme de la saison 2019/2020, bien qu’il envisageait de lui proposer une pige de deux mois supplémentaires pour terminer l’exercice en cours qui s’achèvera avec le Final 8 de la Ligue des Champions en août prochain. Seulement voilà, si cette option serait bien sur la table, il se pourrait que ce renouvellement de deux mois ne soit pas la seule prolongation que signe Layvin Kurzawa avec le PSG.

Une « vraie » prolongation de contrat pour Layvin Kurzawa au PSG ?