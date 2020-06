Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un énorme retournement de situation pour Edinson Cavani ?

Publié le 20 juin 2020 à 18h15 par H.G.

Si le départ d’Edinson Cavani au terme de la saison a été officialisé par Leonardo il y a une semaine, il était annoncé que l’international uruguayen allait malgré tout prolonger pour deux mois afin de disputer la Ligue des Champions en août prochain. Cependant, il se pourrait que le buteur parisien ne le voit pas de cet œil.

Après sept années passées au PSG, Edinson Cavani quittera prochainement le club de la capitale dont il est devenu le meilleur buteur de l’histoire avec 200 réalisations inscrites. C’est ce qu’a annoncé Leonardo la semaine dernière à l’occasion d’un entretien accordé au Journal du Dimanche , tout en concédant que cela avait été une décision difficile à prendre tant celui qu’on surnomme El Matador est entré dans le cœur de nombreux supporters parisiens. Cependant, cette annonce du directeur sportif du PSG ne signifiait pas forcément la fin immédiate de l’aventure de l’attaquant de 33 ans dans la capitale française. En effet, dans une saison au calendrier perturbé par la crise du COVID-19, la Ligue des Champions s’achèvera avec un Final 8 en aout prochain, et le club francilien entend prolonger pour deux mois ses joueurs dont le contrat expirera le 30 juin prochain. Edinson Cavani fait partie de ces joueurs, mais il semblerait qu’il ne soit pas sur la même longueur d’onde que ses dirigeants à ce sujet…

Edinson Cavani souhaiterait partir dès le 30 juin !