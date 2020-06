Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pickeu, Segura… C'est toujours flou pour la succession de Zubizarreta !

Publié le 20 juin 2020 à 14h30 par T.M.

Depuis le 14 mai et le départ d’Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud cherche un nouvel homme fort pour gérer le sportif à l’OM. Une quête qui peine à se décanter…

Arrivé fin 2016, Frank McCourt voit son projet se développer du côté de l’OM… avec plus ou moins de réussite. Alors que pour le moment les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous, cela pourrait évoluer à partir de la saison prochaine. L’équipe d’André Villas-Boas disputera la Ligue des Champions, une avancée sur le plan sportif. En interne, Jacques-Henri Eyraud a également décidé de passer à la « phase 2 ». Pour cela, les Phocéens se sont séparés d’Andoni Zubizarreta, qui occupait le poste de directeur sportif depuis l’arrivée de l’Américain a la tête du club. Un nouveau chapitre se prépare donc sur la Canebière, mais la question est de savoir qui viendra remplacer Zubizarreta. Eyraud a ainsi fait savoir qu’il cherchait un « head of football », qui sera en charge de tout le sportif à l’OM. Reste à trouver l’homme de la situation.

Cela n’avance toujours pas avec Pickeu !

Suite au départ d’Andoni Zubizarreta, plusieurs noms ont été associés à l’OM pour venir prendre les commandes du sportif. Mais dernièrement, c’est avant tout le profil d’Olivier Pickeu qui était au centre de toutes les attentions. Récemment remercié par le SCO d’Angers, le dirigeant de 50 ans était perçu comme la priorité de la direction phocéenne pour venir occuper ce poste de « head of football ». Et alors qu’il n’a toujours pas rencontré les dirigeants de l’OM, une réunion avec Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt était dernièrement annoncée. Alors que cela aurait pu accélérer l’arrivée de Pickeu, ce dernier a souhaité mettre les choses au point concernant cette rencontre avec les hommes forts marseillais. « Je n'ai aucun rendez-vous avec le président de l'OM. Je ne sais pas pourquoi on colporte ce genre d'information », avait-il lâché pour Le Phocéen . Ce dossier semble donc encore loin de se résoudre, ce qui ouvre alors la porte à l’arrivée d’autres candidats.

Et voilà Pep Segura ?