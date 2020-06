Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès fracasse Eyraud pour l’après-Zubizarreta !

Publié le 17 juin 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que Jacques-Henri Eyraud n'a toujours pas trouvé son nouveau directeur du football, Pierre Ménès ne cache pas son étonnement face à cette situation.

Voilà plus d'un mois qu'Andoni Zubizarreta a quitté l'Olympique de Marseille. Mais entre temps, personne n'est arrivé pour le remplacer. Jacques-Henri Eyraud a bien dévoilé son plan, à savoir recruter deux nouveaux dirigeants, head of football et un head of business, mais pour le moment, l'organigramme n'a pas bougé. L'OM aborde donc un mercato sans patron de son secteur sportif. Une situation qui inquiète Pierre Ménès qui n'hésite pas à pointer du doigt le président olympien.

«Pour l’instant c’est un aigle à deux têtes qui n’a pas de cou»