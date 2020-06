Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme coup de bluff de l’entourage de M’Baye Niang !

Publié le 17 juin 2020 à 3h45 par A.M.

Priorité de l'OM, M'Baye Niang mettrait la pression sur le club phocéen en faisant volontairement fuiter l'intérêt d'un club qatari. Explications.

En quête d'un renfort offensif, l'Olympique de Marseille souhaite absolument recruter M'Baye Niang. Toutefois, le Stade Rennais ne compte pas lâcher son attaquant pour moins de 20M€ ce qui rend ce dossier très compliqué pour les finances du club phocéen. D'autant plus que dans le même temps, L'Equipe révélait que le club qatari d'Al-Duhail Sports Club se serait positionné pour récupérer M'Baye Niang. Toutefois, selon les informations de Manu Lonjon, cela pourrait être une stratégie de l'entourage de l'attaquant du Stade Rennais.

Le clan Niang met la pression sur l'OM