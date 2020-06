Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Ligue 1 évoque une piste pour l'avenir de Cavani !

Publié le 19 juin 2020 à 22h15 par La rédaction mis à jour le 19 juin 2020 à 22h20

Edinson Cavani quittera le PSG après sept saisons de bons et loyaux services. Quelle sera la prochaine destination de l’attaquant uruguayen ? Aux yeux de Walter Benítez, gardien de l'OGC Nice, l'Uruguayen a les moyens de s'imposer en Argentine.

Le prochain mercato estival du Paris Saint-Germain s’annonce très mouvementé, mais avant de travailler sur de possibles arrivées, le club de la capitale s'apprête à se séparer de plusieurs éléments. En plus des fins de contrats de Thiago Silva et d’Edinson Cavani, Eric Maxim Choupo-Moting, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier ne porteront plus les couleurs du PSG la saison prochaine. Un temps annoncé dans le viseur de Boca Juniors, Cavani aurait les moyens de s'imposer au sein du mythique club argentin selon Walter Benítez.

« Il peut aller à Boca »