Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : L’OGC Nice proche de s’offrir Morgan Schneiderlin !

Publié le 19 juin 2020 à 17h55 par La rédaction mis à jour le 19 juin 2020 à 17h58

Après avoir quitté la Ligue 1 en 2008, Morgan Schneiderlin devrait retrouver le championnat français avec l'OGC Nice après plusieurs années en Premier League.