Mercato - PSG : Quand Luis Campos interpelle l’OM pour Tanguy Kouassi…

Publié le 19 juin 2020 à 15h45 par T.M.

Alors que Tanguy Kouassi prendrait la direction du Bayern Munich, Luis Campos s’interroge sur pourquoi l’OM ne s’est pas positionné pour le futur ex-talent du PSG.

Le dossier Tanguy Kouassi toucherait donc à sa fin. Alors que le défenseur de 17 ans ne souhaitait pas signer son premier contrat pro avec le PSG, la question était de savoir où il rebondirait pour continuer sa progression. Annoncé à Rennes, au Milan AC ou à Leipzig, c’est finalement au Bayern Munich que le Parisien aurait décidé de poser ses valises à partir de la saison prochaine. Un énorme coup dur pour le PSG qui voit l’exode de ses talents se poursuivre inexorablement au fil des années. Un départ de Kouassi qui suscite de nombreuses réactions. Et dans des propos accordés à L'Equipe , Luis Campos, bras droit de Gérard Lopez au LOSC, s’est interrogé sur l’absence des grands clubs français, à l’instar de l’OM, dans ce dossier.

Pourquoi l’OM n’a pas pensé à Kouassi ?