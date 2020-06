Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si le départ de Kouassi faisait les affaires de Leonardo ?

Publié le 18 juin 2020 à 4h30 par T.M.

Si rien n’est encore officiel, Tanguy Kouassi aurait décidé de quitter le PSG pour le Bayern Munich. Et si ce départ n’était pas une si mauvaise nouvelle pour Leonardo ?

A seulement 17 ans, Tanguy Kouassi a montré de très belles choses avec le PSG cette saison quand Thomas Tuchel a fait appel à lui. Promis à un bel avenir, le défenseur central ne devrait toutefois pas continuer avec son club formateur. En effet, malgré les efforts de Leonardo pour lui faire signer un premier contrat pro, le Français aurait fait le choix de rejoindre le Bayern Munich. Un coup dur pour le PSG qui voit là l’un de ses plus gros talents filer une nouvelle fois loin du Parc des Princes. Toutefois, ce départ de Kouassi vers la Bavière pourrait également ouvrir quelques portes à Leonardo pour son mercato estival…

Kouassi in, Hernandez ou Alaba out ?

Avec Jérôme Boateng, Niklas Süle, Lucas Hernandez, Javi Martinez ou encore David Alaba, le Bayern Munich a déjà ce qu’il faut en défense centrale. Tanguy Kouassi va donc devoir faire avec une énorme concurrence pour se faire une place dans la charnière centrale de Flick. A moins qu’un ou plusieurs joueurs précédemment cités ne fassent leurs valises. Et cela pourrait bien faire les affaires de Leonardo. En effet, ces derniers jours, il a été question d’un intérêt du PSG pour Lucas Hernandez et David Alaba. Cette arrivée de Kouassi au Bayern Munich pourrait donc ouvrir la porte à un départ du Français ou de l’Autrichien, qui n’a d’ailleurs plus qu’un an de contrat.