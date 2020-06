Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà à la traîne dans son recrutement ?

Publié le 17 juin 2020 à 16h30 par La rédaction

Avec les nombreux départs annoncés du côté du PSG pour la saison prochaine, Leonardo va devoir s’activer lors du prochain mercato pour pouvoir trouver des remplaçants dans son équipe la saison prochaine. Cependant, le directeur sportif brésilien pourrait bien être à la traîne…

L’annonce a fait l’effet d’un coup de tonnerre à Paris. Depuis quelques semaines, le dossier du premier contrat professionnel de Tanguy Kouassi est revenu sur le tapis. Leonardo aurait tout tenté pour essayer de garder le jeune titi parisien auprès de lui au PSG, mais finalement, ce dernier aurait décidé de rejoindre le Bayern Munich la saison prochaine. Avec les différents joueurs sur le départ la saison prochaine, le PSG risque de devoir recruter, et Leonardo va devoir s’activer, car il pourrait bien avoir pris du retard…

Des doublures dans les buts et en attaque

Pour commencer, le PSG doit chercher des nouvelles doublures. Avec le départ de Sergio Rico à la fin de la saison, qui retournera du côté du FC Séville à l’issue de son prêt, Leonardo risque de chercher un deuxième gardien pour la saison prochaine, alors qu’Alphonse Aréola, qui devrait revenir de prêt en provenance du Real Madrid, ne devrait pas être conservé. Le dossier du buteur remplaçant pourrait également être remis sur le tapis, étant donné que Eric-Maxim Choupo-Moting et surtout Edinson Cavani devraient quitter le club de la capitale en fin de contrat à l’issue de la saison. Malgré le recrutement de Mauro Icardi, qui débarque définitivement en provenance de l’Inter Milan contre 50M€ hors bonus, Leonardo va devoir se mettre en quête d’une doublure à l’international argentin, et ces deux dossiers seraient, aujourd’hui, complètement à l’arrêt…

Trop de pistes au milieu de terrain ?

Mais ce n’est pas tout. Comme révélé par le10sport.com , le PSG ciblerait également beaucoup de milieux de terrains pour la saison prochaine. Sergej Milinkovic-Savic, Ismaël Bennacer, Lorenzo Pellegrini, Houssem Aouar, Tiémoué Bakayoko… Tant de joueurs ciblés par le PSG, et actuellement tant de joueurs pour qui les négociations traînent. Avec la pandémie du coronavirus, le PSG va devoir être malin, et limiter les investissements trop onéreux. Problème : les clubs sont gourmands pour leurs prodiges, et tous ces clubs demandent actuellement une très grosse somme d’argent pour ses joueurs, d’autant que ces derniers sont également courtisés un peu partout en Europe…

La défense au cœur du problème ?

Enfin, il reste le problème de la défense à gérer. En effet, ce sont pas moins de 4 joueurs défensifs qui devraient quitter le PSG à la fin de la saison. Thiago Silva, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier sont tous les trois en fin de contrat à Paris, et Tanguy Kouassi aurait donc décidé de ne pas signer son premier bail professionnel sous les couleurs du PSG. La ligne défensive parisienne devrait donc être remaniée, et là encore, les pistes semblent être à l’arrêt. Pendant un temps intéressés par Achraf Hakimi, Alex Sandro, Alex Telles ou encore Kalidou Koulibaly, ces trois pistes auraient été mises de côté par Leonardo à l’heure actuelle, puisque ce dernier semble toujours se concentrer sur les multiples pistes du milieu de terrain. Leonardo va de toute façon devoir se pencher sur ces dossiers chauds du mercato très rapidement, ce dernier risquant déjà d’avoir pris du retard sur son mercato…