Mercato - PSG : Leonardo, Tuchel... La principale raison du départ de Kouassi dévoilée !

Publié le 17 juin 2020 à 7h45 par A.D.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Tanguy Kouassi va quitter le PSG et se dirige vers le Bayern. La pépite de 18 ans aurait décidé de faire ses valises à cause de l'instabilité du club parisien.

Tanguy Kouassi ne défendra plus les couleurs du PSG la saison prochaine. En fin de contrat à l'issue du mois de juin, le défenseur et milieu de terrain de 18 ans va migrer vers la Bundesliga où le Bayern l'attend les bras ouverts. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le club bavarois lui a proposé un contrat de quatre ans avec un salaire compris entre 2,5M€ et 3M€ annuels. De surcroît, Tanguy Kouassi va encaisser 1 à 2M€ supplémentaires de prime à la signature.

Tanguy Kouassi fuirait l'instabilité du PSG