Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet argument qui a tout changé pour Kouassi !

Publié le 16 juin 2020 à 20h45 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Tanguy Kouassi quittera le PSG cet été pour rejoindre le Bayern. Pour obtenir gain de cause et convaincre la pépite du PSG, la direction bavaroise l'aurait rassuré sur son futur temps de jeu à Munich.

En fin de contrat le 30 juin, Tanguy Kouassi ne portera pas les couleurs du PSG la saison prochaine. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le défenseur et milieu de terrain de 18 ans évoluera en Bundesliga dès le début de l'exercice 2020-2021. Suivi par Leipzig et le Borussia Dortmund, Tanguy Kouassi a finalement choisi de rejoindre le Bayern, où l'attendrait un contrat de quatre saisons avec un salaire compris entre 2,5M€ et 3M€ annuels. Mais ce ne serait pas pour des questions financières que la pépite du PSG aurait opté pour un départ vers Munich.

Tanguy Kouassi rassuré sur son temps de jeu au Bayern ?