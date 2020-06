Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo pointe du doigt un dossier sensible du moment !

Publié le 16 juin 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Tout proche du départ alors qu’il arrive au terme de son contrat avec le PSG, Tanguy Kouassi intéresse notamment le Stade Rennais. D’ailleurs, Daniel Riolo ne comprendrait pas qu’il privilégie une destination plus huppée…

Tanguy Kouassi et le PSG, ça sent plus que jamais la fin ! Le jeune défenseur central (ou milieu défensif), qui arrive au terme de son contrat stagiaire, semble refuser de signer son premier bail professionnel au sein de son club formateur et devrait quitter librement le Parc des Princes dans les prochaines semaines. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le Stade Rennais lui proposer un contrat de quatre ans sur les bases d’un salaire de 2M€ par an, ainsi qu’une prime à la signature comprise entre 2 et 3M€. Mais alors que le Milan AC, Arsenal, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich songent également à recruter Kouassi, Daniel Riolo a évoqué l’avenir du jeune défenseur du PSG sur RMC Sport .

« Un grand club ne promet pas du temps de jeu »