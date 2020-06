Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud est sur le point de laisser filer un très joli coup...

Publié le 16 juin 2020 à 0h00 par A.M.

Auteur d'une très jolie saison au Havre, Pape Gueye, en fin de contrat, s'était engagé à Watford, mais il a décidé de faire machine arrière, ce qui n'est pas passé inaperçu en Ligue 1. Mais alors que l'OM s'est positionné, Angers semble avoir de l'avance dans ce dossier.

La situation de Pape Gueye ne manque pas de susciter l'intérêt. Il faut dire que le milieu de terrain du Havre, où son contrat arrive à échéance, s'était engagé avec Watford le 29 avril dernier. Mais dans un communiqué transmis à L'Equipe, Pape Gueye a assuré qu'il ne rejoindrait pas le club anglais : « J'ai voulu dénoncer les circonstances qui ont entouré la signature d'un contrat avec Watford et de ce que je considère être des irrégularités directement auprès de leurs représentants. Après de nombreuses discussions, je constate en plus à ce jour qu'aucune démarche administrative me concernant n'a été réellement entreprise. En conséquence, et en considérant que le contrat n'a pas encore pris effet, je prends acte de la fin de tout lien contractuel avec le club de Watford . » Par conséquent, le milieu de terrain de 21 ans est de nouveau sur le marché.

Gueye vers Angers ?