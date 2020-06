Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation à 5M€ dans ce dossier de Villas-Boas !

Publié le 14 juin 2020 à 23h30 par La rédaction

Pape Gueye a indiqué ce dimanche qu’il ne s’engagerait pas avec Watford. Toutefois, le milieu de terrain pisté par l'OM devrait payer près de 5M€ s’il venait à rompre son contrat avec le club anglais.

Le 29 avril dernier, Watford officialisait l’arrivée de Pape Gueye. Le milieu de terrain du Havre avait signé un précontrat en janvier dernier et sa venue chez les Hornets à l’issue de la saison ne faisait aucun doute. Toutefois, Pape Gueye a indiqué ce dimanche qu’il ne rejoindrait pas Watford en raison de possibles irrégularités : « Le 30 juin au soir, je quitterai le club qui m'a formé (…) Pour moi, l'avenir est encore incertain. Mon tort dans cette histoire est d'avoir fait confiance à une personne qui m'a mal conseillé (…) J'ai voulu dénoncer les circonstances qui ont entouré la signature d'un contrat avec Watford et de ce que je considère être des irrégularités directement auprès de leurs représentants. Après de nombreuses discussions, je constate en plus à ce jour qu'aucune démarche administrative me concernant n'a été réellement entreprise. En conséquence, et en considérant que le contrat n'a pas encore pris effet, je prends acte de la fin de tout lien contractuel avec le club de Watford. » Une bonne nouvelle pour l’OM, Nantes et Angers qui suivent de près la situation du joueur de 21 ans comme cela a été annoncé en exclusivité par le 10 Sport.

Une clause de 5M€ dans le contrat de Gueye

Sur son compte Twitter , Nabil Djellit apporte des précisions sur le transfert rocambolesque de Pape Gueye à Watford. Selon le journaliste de France Football , le joueur disposerait d’une clause dans son contrat qui pourrait l’obliger à payer 5M€ en cas de rupture avec Watford. Par ailleurs, Nabil Djellit confirme les informations du 10 Sport et évoque un intérêt de l’OM et d’Angers pour Pape Gueye. Affaire à suivre…