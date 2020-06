Foot - Mercato - OGC Nice

EXCLU - Mercato : Nice dégaine pour Lotomba, mais...

Publié le 14 juin 2020 à 13h15 par La rédaction

En quête d'un défenseur polyvalent, capable de jouer dans le couloir droit mais également dans l'axe, l'OGC Nice a transmis une première offre avoisinant les 5M€ pour convaincre les Young Boys Berne de lâcher Jordan Lotomba dont le contrat prend fin en juin 2021.

Cet été, l'OGC Nice devrait être actif. C'est dans cette optique que le défenseur central brésilien de 22 ans Robson Bambu s'est engagé avec les Aiglons tandis que les noms Jovane Cabral, l’ailier cap-verdien du Sporting Club Portugal, ou encore Baptiste Santamaria (Angers), comme révélé par le10sport.com, circulent avec insistance. « On a un actionnaire de qualité, mais qui ne va pas non plus déverser un flot d'argent considérable dans le football. Mais désormais, on pourra se permettre de garder des joueurs, et fortifier notre équipe (…) Notre objectif ce n'est pas d'acheter des grands noms, mais de construire une équipe compétitive, avec des gens qui sont là pour le projet », assurait même Jean-Pierre Rivère il y a quelques jours. En quête d'un défenseur polyvalent, les Aiglons sont même passés à l'action pour Jordan Lotomba.

5M€ pour Lotomba, mais les Young Boys attendent plus