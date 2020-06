Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Incroyable rebondissement dans un dossier de Villas-Boas !

Publié le 14 juin 2020 à 19h45 par D.M.

Alors qu’il avait signé un précontrat avec Watford, Pape Gueye a annoncé qu’il allait quitter le Havre, mais qu'il renonçait à rejoindre le club anglais. Une bonne nouvelle pour l’OM qui a des vues sur le milieu de terrain.

Un incroyable imbroglio entoure le transfert de Pape Gueye. En janvier dernier, le milieu de terrain formé au Havre signait un précontrat avec Watford et le club anglais avait officialisé son arrivée le 29 avril dernier. Toutefois, son nouvel agent et avocat Pierre-Henri Bovis avait aussitôt souligné de possibles irrégularités : « Nous nous interrogeons sur de possibles irrégularités autour de la signature du contrat. Nous ne nions pas l'existence d'un accord conclu avec Watford par l'intermédiaire de l'ancien agent de Pape Gueye, mais nous pointons du doigt ce qui pourrait s'apparenter à des anomalies. » . L’avenir de Pape Gueye est donc remis en cause. Une aubaine pour l’OM, Nantes et Angers qui courtisent le joueur de 21 ans comme cela a été annoncé par le 10 Sport.

« Je prends acte de la fin de tout lien contractuel avec le club de Watford »