EXCLU - Mercato - PSG : Ce que Rennes offre pour Kouassi !

Publié le 15 juin 2020 à 12h45 par Alexis Bernard mis à jour le 15 juin 2020 à 13h06

Plus que jamais sur le départ, Tanguy Kouassi affole le marché et dispose de nombreuses opportunités pour rebondir. Le Stade Rennais lui propose d'ailleurs un contrat de 4 ans selon nos informations.

C'est désormais quasiment une certitude, Tanguy Kouassi va quitter le Paris Saint-Germain avant même la signature de son premier contrat professionnel. Malgré un temps de jeu important la saison dernière pour un joueur de 17 ans, le jeune défenseur très apprécié par Thomas Tuchel, va donc partir. Un coup dur pour le PSG qui laisse filer un nouveau grand talent, mais cela présente une grande opportunité sur le marché pour les autres clubs. Comme révélé par le10sport.com, le Real Madrid lui a par exemple transmis une offre, mais ce n'est pas tout.

Rennes offre 2M€ par an à Kouassi