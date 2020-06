Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Ce que le Bayern offre à Kouassi !

Publié le 16 juin 2020 à 18h32 par Alexis Bernard mis à jour le 16 juin 2020 à 18h33

Tanguy Kouassi va bien quitter le PSG avant la signature de son premier contrat professionnel. Et comme annoncé par le10sport.com, il se dirige vers l'Allemagne et le Bayern Munich qui lui offre un salaire important.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Tanguy Kouassi va bien filer vers l'Allemagne. Selon nos informations, le Bayern Munich lui a transmis un contrat de 4 ans. Mais surtout, le club bavarois a transmis au joueur formé au PSG un salaire compris entre 2,5M€ et 3M€ par an ainsi qu'une prime à la signature allant de 1 à 2M€. Le salaire offert par le Bayern Munich est donc plus élevé que celui proposé par le Stade Rennais. Comme nous vous le révélions, Florian Maurice, très actif sur ce dossier, avait proposé 2M€ par an à Tanguy Kouassi qui file donc vers l'Allemagne, destination privilégiée depuis longtemps puisque ses agents ont des discussions très avancées depuis plusieurs mois avec Leipzig, en plus des offres du Borussia Dortmund et du Bayern Munich, club que le jeune parisien devrait donc rejoindre.