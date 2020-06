Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour le clan Hakimi, son avenir ne fait aucun doute !

Publié le 16 juin 2020 à 17h30 par Thomas Bourseau

Après un prêt de deux saisons au Bayern Munich, Achraf Hakimi va revenir au Real Madrid où il veut jouer lors du prochain exercice. Néanmoins, Zinedine Zidane ne souhaite pas précipiter son choix avec le latéral droit qui fait tourner la tête des plus grands clubs européens. Pour son agent, son avenir va cependant s’inscrire au Real Madrid.

Voilà un joli coup du Real Madrid. À l’été 2018, le club merengue parvenait à trouver un accord avec le Borussia Dortmund pour un prêt de deux saisons pour Achraf Hakimi. Lors de cet exercice, le jeune latéral droit de 21 ans est devenu une véritable référence à son poste en Bundesliga et fait partie des plus grands prospects du football européen. Avec Jadon Sancho, son coéquipier au BvB , leurs avenirs sont incertains. En effet, le Marocain devrait revenir au Real Madrid cet été, soit à l’expiration de son prêt quand l’international anglais est également dans le viseur du Real, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dernièrement. De passage en conférence de presse lundi, l’entraîneur du BvB Lucien Favre n’a pas caché que ses deux pépites pourraient partir cet été. « Nous verrons après la saison. Bien sûr, des joueurs vont partir. Nous espérons que les joueurs resteront, mais il est possible que des joueurs partent. Vous avez déjà mentionné deux joueurs (Hakimi et Sancho) dont l'avenir est incertain. Bien sûr, ils pourraient rester avec nous, ce qui serait très bien pour moi. Mais nous verrons ce que nous ferons, que ce soit en défense, au milieu de terrain ou en attaque. Et notamment sur les ailes. ». En effet, Achraf Hakimi a la cote sur le marché alors que son avenir ne semble pas encore fixé. Le10sport.com vous révélait le 2 mai dernier que le PSG, Chelsea et même le Borussia Dortmund comptaient tenter leur chance pour le jeune latéral droit. Et un autre cador a fait irruption dans ce dossier.

Le Bayern Munich vient pimenter le dossier Hakimi, mais…

Ce mardi, AS a lâché une petite bombe en dévoilant un intérêt du Bayern Munich pour Achraf Hakimi. D’ailleurs, le champion d’Allemagne semblerait prêt à tout selon le média ibérique qui qualifie le latéral droit du BvB comme étant une véritable priorité du Bayern pour le mercato estival. Afin de parvenir à ses fins et par la même occasion de convaincre le joueur de troquer la tunique du Borussia pour celle du Bayern Munich, les dirigeants munichois auraient prévu d’offrir un salaire pharaonique à Achraf Hakimi. Néanmoins, cette rumeur sur un éventuel intérêt du club bavarois ne serait que spéculation d’après son agent. « Les grands clubs européens sont intéressés, mais je ne sais pas d'où viennent les rumeurs sur le FC Bayern. Ce n'est pas un problème. Personne du FC Bayern ou du Real Madrid ne m'a parlé d'un éventuel transfer d’Achraf au FC Bayern. Nous sommes totalement détendus et calmes quant à l'avenir d'Achraf. Il entretient d'excellentes relations avec le Real Madrid et il n'y a actuellement aucune raison d'entamer des pourparlers car Achraf a un contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2022. Nous verrons ce qui se passera quand il reviendra à Madrid cet été ». Voici le message qu’Alejandro Camano, représentant d’Hakimi, a fait passer à SPOX et Goal ce mardi. Pour lui, l’avenir du Marocain ne fait aucun doute.

Le clan Achraf compte sur la bonne relation entre le joueur et Zidane