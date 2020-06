Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Zidane avec cette grosse star !

Publié le 16 juin 2020 à 13h30 par A.C.

Cet été pourrait bien être celui de Jadon Sancho, prodige du Borussia Dortmund pisté notamment par Liverpool, Manchester United et le Real Madrid.

Du côté de Manchester City, on s’en mord encore les doigts. Alors qu’il quittait le géant de Premier League pour le Borussia Dortmund en 2017, nombreux étaient ceux à douter de Jadon Sancho. Pourtant, trois ans plus tard, l’Anglais est devenu un joueur majeur de Bundesliga et l’un des jeunes talents les plus courtisés d’Europe. La presse britannique évoque en effet l’intérêt de Chelsea, Manchester United, Arsenal ou encore de la Juventus, l’Inter et du Real Madrid de Zinedine Zidane. Selon nos informations, Sancho souhaite retrouver l’Angleterre et c’est Liverpool qui est actuellement le mieux positionné. Jürgen Klopp pourrait en effet perdre Sadio Mané et il aurait jeté son dévolu sur la star du Borussia Dortmund, pour le remplacer. Du côté des Jaunes et Noir, on souhaite bien sur garder Sancho, mais une grosse offre de Liverpool pourrait tout changer...

À Dortmund, on craint un départ de Sancho

En tout cas, à Dortmund, on semble se préparer à un possible départ de Jadon Sancho. C’est ce qu’a laissé entendre Lucien Favre, lorsqu’il a été interrogé sur l’avenir de Sancho, mais également sur celui d’Achraf Hakimi. « Nous verrons une fois la saison terminée » a expliqué Favre, d’après Sky Sport Deutschland . « Bien sûr, des joueurs partiront. Nous souhaitons qu’ils restent, mais il est possible que certains partent. Vous en avez mentionné deux (Hakimi et Sancho) dont nous ne connaissons pas vraiment l’avenir. Bien sûr ils pourraient rester avec nous, ce qui serait très bien pour moi. Mais nous verrons, que ce soit en défense, au milieu ou en attaque ». Reste donc à savoir si le Borussia Dortmund saura retenir Jadon Sancho, tout comme Achraf Hakimi, qui est toutefois prêté par le Real Madrid.

La menace Guardiola