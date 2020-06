Mercato - Real Madrid : Nouvelle précision de taille sur le dossier Jadon Sancho !

Foot - Mercato - Real Madrid

Sur les tablettes du Real Madrid, Jadon Sancho pourrait finalement rester au Borussia Dortmund l’été prochain. Malgré les nombreux intérêts de clubs européens, personne n’aurait fait le premier pas dans le dossier. Explications.

Dans le but de mettre toutes ses chances de son côté dans l’opération Kylian Mbappé prévue en 2021, le Real Madrid ne devrait pas réaliser un mercato très mouvementé. Toutefois, Zinédine Zidane pourrait bien se laisser tenter par quelques coups. Ainsi, comme vous l’a révélé le10sport.com , l’entraîneur du club merengue est tombé sous le charme de Jadon Sancho et Zidane a même coché son nom entre celui d’Eduardo Camavinga et Kai Havertz. Les dirigeants de la Casa Blanca ont-ils déjà transmis une première offre au Borussia Dortmund ? Réponse.

Selon les informations de Christian Falk, journaliste pour BILD , le Borussia Dortmund n’aurait reçu aucune offre pour Jadon Sancho. Annoncé sur le départ par de nombreux médias, la pépite anglaise pourrait donc bien porter les couleurs du club jaune de la Ruhr la saison prochaine. Aux dernières nouvelles et comme vous l’avait annoncé le10sport.com le 12 juin dernier, c’est bien Liverpool qui est en pole position dans ce dossier. Le Real Madrid profitera-t-il de l’attente des Reds pour proposer une première offre et passer devant ? Réponse dans les prochaines semaines.

Because of many requests: @BVB has not yet received an official offer for Jadon @Sanchooo10 @ManUtd