Mercato - Real Madrid : Zidane dépassé dans un dossier à 100M€ ?

Publié le 15 juin 2020 à 23h00 par Th.B.

Pour la saison prochaine, Zinedine Zidane songe à Kai Havertz comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en mai dernier. Néanmoins, le Bayern Munich mènerait la danse.

En pleine forme avec le Bayer Leverkusen cette saison, et notamment depuis la reprise du championnat allemand suite à la suspension de la compétition à cause du Covid-19, Kai Havertz (21 ans) fait tourner la tête des plus grands clubs européens. Le10sport.com vous révélait en mai dernier que le Real Madrid, sous l’impulsion de Zidane, formulait un intérêt pour le jeune international allemand. Récemment, on vous dévoilait la présence des deux clubs de Manchester ainsi que de Chelsea dans cette opération. Mais le Bayern Munich aurait une meilleure main que les autres courtisans d’Havertz.

Le Bayern Munich déterminé et mieux placé pour Havertz ?