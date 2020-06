Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Bataille XXL en Angleterre pour Kai Havertz !

Publié le 12 juin 2020 à 16h15 par La rédaction

Malgré l’offre du Real Madrid et l’intérêt du Bayern Munich, c’est bien en Angleterre que le transfert de Kai Havertz, la pépite du Bayer Leverkusen, pourrait se jouer.

Difficile de trouver un club en Europe qui ne souhaite pas recruter Kai Havertz. A l’instar d’Erling Haaland, Kylian Mbappé ou encore Jadon Sancho, le prodige du Bayer Leverkusen fait saliver tous les grands clubs européens. Et parmi eux, le Real Madrid a déjà lancé les grandes manœuvres. Une offre de 80 millions d’euros pour tenter de faire plier le Bayer Leverkusen, qui croit encore possible de conserver son joyau. Si l’offensive madrilène n’a pas abouti, elle lance clairement les hostilités. Et la Premier League va s’emparer des opérations…

Chelsea et les Manchester à la manœuvre