Mercato - PSG : Un attaquant est signé, c’est validé

En manque de temps de jeu au PSG, Marco Asensio a rejoint Aston Villa sous la forme d'un prêt. Et à l'instar d'un Randal Kolo Muani, cette décision s'avère être une réussite. L'international espagnol s'est fondu dans la masse, pour le plus grand plaisir d'Unai Emery, un ancien de la maison parisienne.

Auteur de 7 buts en 8 apparitions toutes compétitions confondues, Asensio réussit des débuts fracassants sous le maillot d’Aston Villa. Face au Club Brugge mercredi dernier, l’international espagnol a claqué un doublé et a permis à son équipe de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions où il y défiera… le PSG.

Emery jubile après l'arrivée d'Asensio

Un match qui devrait marquer les retrouvailles entre Asensio et le PSG. Ancien entraîneur du club parisien, Unai Emery retrouvera aussi le Parc des Princes où il espère réaliser le hold-up grâce notamment à son attaquant espagnol.

« Un joueur essentiel »

« Nous avons recruté Marco et d’autres nouveaux joueurs qui nous aident beaucoup. Marco prend ses responsabilités et il accomplit sa mission comme prévu, en marquant des buts. Sa capacité à se connecter avec les autres joueurs, à conserver le ballon et à se placer en bonne position est très importante pour nous. Ses compétences correspondent à ma vision de la structure et de la tactique de l’équipe. Un joueur comme lui est essentiel » a confié Emery dans des propos rapportés par But Football Club.