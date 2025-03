OM : Menacé de mort, il sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Evoqué aujourd'hui dans un projet de rachat des Girondins de Bordeaux, Jacques-Henri Eyraud pourrait donc retrouver le monde du football. Il n'y a pourtant pas laissé une très grande trace. En effet, président de l'OM pendant plus de 4 ans, il s'était attiré les foudres des supporters olympiens, qui étaient allés jusqu'à le menacer de mort. Une affaire sur laquelle est revenu Eyraud.

Au moment de racheter l'OM, Frank McCourt avait décidé de s'entourer de Jacques-Henri Eyraud. Après avoir travaillé à Disneyland, il s'est alors retrouvé au poste de président du club phocéen. Resté pendant plus de 4 ans à cette position, Eyraud a connu une fin d'histoire très compliquée à Marseille. En effet, il était devenu l'ennemi public numéro 1 sur la Canebière, où les menaces de mort fusaient à son encontre. Ça avait même complètement dérapé lors de l'envahissement de la Commanderie où Jacques-Henri Eyraud était clairement pris pour cible.

« Quand votre famille est menacée... »

En tant que président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud a donc vécu des heures très difficiles. Pour Carré, il est d'ailleurs revenu sur ce sujet, évoquant notamment les menaces de mort dont il a pu faire l'objet. « Comment je l’ai vécu à l’époque et comment je l’ai digéré aujourd’hui ? Je l’ai digéré parce que j’ai tourné la page. Avec les bons moments, les moins bons moments. (…) Quand vous donnez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de votre vie pendant 5 ans et que vous arrivez à ce type de conflictualité, bien sûr que c’est dur. Quand votre famille est menacée... Mais la justice est là. Ils ont été condamnés à la fois les cyberharceleurs et veux qui ont mené l’envahissement de la Commanderie. La justice est passée, mais moi je suis passé à autre chose », a d'abord répondu Eyraud.

« Ce n’est jamais agréable d’être sous la protection de la BAC de Marseille »

L'ancien président de l'OM a également expliqué : « J’ai eu peur pour ma vie à un moment ? Ce n’est pas jamais agréable de recevoir des menaces de mort. Ce n’est jamais agréable d’être sous la protection de la BAC de Marseille, des gens formidables qui m’ont aidé à un certain moment. Ce n’est jamais agréable d’avoir un officier de sécurité avec soi. Ça ne devrait pas être le foot ça ».