Mercato - Real Madrid : Un dossier chaud de Zidane repoussé à 2021 ?

Publié le 11 juin 2020 à 7h00 par D.M.

Le Real Madrid souhaite s'offrir Kai Havertz qui brille sous le maillot du Bayer Leverkusen. Mais la crise sanitaire aurait bousculé les plans du club espagnol.

Le Real Madrid aurait ciblé les plus grands joyaux de la planète football. Le club espagnol aurait l’espoir de recruter à l’avenir Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé. Mais les dirigeants madrilènes ont également l'ambition de s'offrir l'un des plus gros espoirs du football allemand. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le Real Madrid suit avec attention les prestations de Kai Havertz qui brille cette saison sous le maillot du Bayer Leverkusen. Mais la crise liée au coronavirus aurait bousculé les plans du club espagnol dans ce dossier.

Le Real Madrid pourrait attendre 2021 pour Havertz