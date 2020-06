Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’étau se resserre pour Cavani !

Publié le 16 juin 2020 à 11h30 par A.C.

Les pistes d’Edinson Cavani, qui va quitter le Paris Saint-Germain au terme de son contrat, se précisent.

Entre Edinson Cavani et le Paris Saint-Germain, c’est fini. Cet hiver, nous vous parlions de l’intérêt prononcé de l’Atlético de Madrid et de Manchester United pour l’attaquant uruguayen. Puis, les choses ont commencé à changer, avec l’arrivée du printemps. En avril dernier, plusieurs sources ont annoncé un possible changement de cap pour Cavani. Ce dernier semblait commencer à envisager une possible prolongation au PSG, un sujet également étudié par Leonardo. Finalement, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a mis fin aux débats récemment. « Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin » a récemment confié Leonardo, au JDD . « Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive ». L’achat définitif de Mauro Icardi semblait d’ailleurs déjà montrer la voie pour Cavani, qui ne manque pas de courtisans ! Nous vous avons en effet révélé ce 16 juin, que son ancien club du Napoli songerait sérieusement à lui.

L’Inter et l’Atlético bloqués par Cavani ?

Si des pistes s’ouvrent ou se débloquent pour Edinson Cavani, d’autres semblent se refermer. Nous vous parlions de l’intérêt de l'Inter le 4 juin dernier et, ce mardi, La Gazzetta dello Sport confirme cette piste, en évoquant également l’Atlético de Madrid. Pourtant, les exigences de Cavani semblent avoir refroidi ces deux clubs. La Gazzetta assure en effet que l’attaquant du PSG, qui souhaite continuer sa carrière en Europe, réclamerait pas moins de 12M€ nets par an. Beaucoup trop pour l’Inter, ou Antonio Conte est un grand fan de Cavani. Les choses sont semblables avec l’Atlético de Madrid, où d’ailleurs Diego Simeone devrait déjà se renforcer avec l’achat définitif d’Alvaro Morata, prêté par Chelsea.

