Mercato - PSG : Le clan Cavani fait une annonce sur son avenir !

Publié le 16 juin 2020 à 9h15 par Th.B.

Demi-frère et représentant d’Edinson Cavani, Walter Guglielmone s’est livré sur l’avenir de l’Uruguayen qui ne s’inscrira pas au PSG comme Leonardo l’a assuré ce week-end.

« Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive » . Au cours d’une entrevue avec le JDD dont les premiers extraits sont parus samedi soir, Leonardo révélait ces dernières heures qu’Edinson Cavani ainsi que Thiago Silva ne prolongeront pas leurs contrats respectifs expirant à la fin du mois de juin avec le PSG. Quel avenir pour le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale à présent âgé de 33 ans ? L’Atletico Madrid ou encore l’Inter semblent être les deux équipes les plus prestigieuses à se pencher sur sa situation. Mais rien n’est encore acté.

Le clan Cavani évoque « beaucoup d’options »