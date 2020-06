Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette piste à 0€ pourrait échapper à Villas-Boas !

Publié le 16 juin 2020 à 12h00 par B.C.

En cas de départ de Morgan Sanson, André Villas-Boas aurait coché le nom de Daler Kouzyaïev pour cet été. En fin de contrat avec le Zénith, l'international russe a l'avantage d'être gratuit cet été, mais la concurrence sera rude dans ce dossier.

La Ligue des Champions ne suffira pas à l'OM pour renflouer ses caisses. Le club phocéen doit trouver près de 60M€ cet été afin d'entrer dans les clous du fair-play financier. Plusieurs départs sont donc attendus, dont celui de Morgan Sanson, estimé à 40M€ par son club. En cas de départ du milieu de terrain, l'OM devra se renforcer dans l'entrejeu, et André Villas-Boas aurait déjà trouvé la cible idéale. D'après L'Equipe , le Portugais s'intéresserait à Daler Kouzyaïev, en fin de contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg. L'OM est donc en mesure de convaincre l'international russe de rejoindre ses rangs, mais il y a de la concurrence dans ce dossier.

