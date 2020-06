Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une bataille royale attend Eyraud pour une pépite

Publié le 16 juin 2020 à 6h30 par Th.B.

Ouvert à l’idée de faire signer à Joel Ngoya (18 ans) son premier contrat professionnel à l’OM, Jacques-Henri Eyraud va devoir se frotter au gratin européen pour le milieu de terrain du LOSC.

Et si le salut de l’OM cet été venait de la formation. Foot Mercato a émis cette hypothèse lundi en soulignant les diverses signatures de contrat professionnel chez les jeunes du centre de formation de l’OM. Le média révélait également vouloir prendre en charge la période de post formation de Joel Ngoya (18 ans). En effet, n’ayant pas encore apposé sa signature sur un bail avec son club formateur qu’est le LOSC, le milieu de terrain lillois n’aurait pas l’intention de rester dans le nord d’après France Football. Mais l’OM ne semble pas être le seul club à avoir été alerté par la situation du jeune Ngoya.

Joel Ngoya sur les tablettes des plus grands

En effet, FF a fait un point sur les courtisans de Joel Ngoya. Hormis l’OL, le Stade Rennais, l’OGC Nice et Bordeaux qui auraient tous des vues sur le milieu de terrain du LOSC, l’OM devra surtout se frotter à ce qu’il se fait de mieux en Europe. L’hebdomadaire a révélé qu’un club de Serie A, un cador, aurait été proche de s’attacher ses services en lui proposant un contrat de cinq ans et une prime à la signature de 250 000€. Hoffenheim aurait sensiblement soumis la même offre avec une durée similaire, mais un montant de prime plus élevé : 300 000€. En Angleterre et en Espagne, Joel Ngoya ferait aussi des ravages puisque Manchester United, Everton, Arsenal, Valence ou encore l’Atletico Madrid seraient tous sur les rangs. Président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud semble désormais contraint de se montrer très convaincant auprès du milieu de terrain lillois s’il tenait à l’accueillir à l’OM cet été.