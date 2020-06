Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Aubameyang, Arsenal n’a pas dit son dernier mot !

Publié le 16 juin 2020 à 6h00 par Th.B.

Alors que le principal intéressé a récemment assuré n’avoir reçu aucune offre concrète de la part d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang peut compter sur Mikel Arteta dont le témoignage en conférence de presse laisse entendre que cette prolongation devrait se réaliser. Le Real Madrid et les autres cadors sont prévenus.

À l’occasion d’un entretien accordé à Téléfoot dimanche, Pierre-Emerick Aubameyang a reconnu avoir entamé les discussions avec ses dirigeants, tout en soulignant l’absence de proposition concrète de la part d’Arsenal pour une prolongation de contrat. De quoi confirmer les informations que le10sport.com vous révélait le 2 juin dernier. Pour rappel, le contrat d’Aubameyang avec les Gunners prendra fin en juin 2021 si aucun changement n’est opéré d’ici-là. Entraîneur du club anglais, Mikel Arteta a évoqué la situation de son buteur qui figure dans les petits papiers du Real Madrid notamment.

« II est de notre responsabilité de lui faire sentir que c'est la bonne étape de sa carrière »