EXCLU - Mercato : Strasbourg reste en piste pour Gonalons !

16 juin 2020

Contrairement à ce qui a pu être évoqué ces dernières heures, la piste Gonalons est toujours activé du côté de Strasbourg.

Comme révélé par le10sport.com, Strasbourg est le club le plus chaud pour récupérer Maxime Gonalons cet été. Proposé à plusieurs écuries de Ligue 1, le milieu de terrain français (31 ans) intéresse et notamment du côté de l’Alsace. Pour l’heure, il faut lever deux obstacles. Le premier concerne une option d’achat automatique qui se déclenchera si jamais Maxime Gonalons dispute encore trois rencontres avec Grenade, où il est prêté par l’AS Rome. L’ancien lyonnais n’était pas sur la feuille de match, lundi soir, pour la rencontre opposant le Betis Séville et Grenade… Le second obstacle concerne l’option prioritaire d’achat dont dispose Grenade. Mais a priori, l’écurie espagnole ne devrait pas la faire jouer.

Rien n'est acté pour Gonalons !

Strasbourg a clairement une chance dans ce dossier. Selon nos sources, toutes les parties sont disposées à faire un effort pour que l’opération aille au bout. L’AS Rome ne réclamera qu’une toute petite indemnité pour le joueur qui n’a plus qu’un an de contrat. Le joueur, qui veut vraiment revenir en France, semble d’accord pour un effort financier. Et Strasbourg, très intéressé par sa venue, est en mesure de répondre à ses prétentions salariales.